Москва, 15 января 2020, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 15 января: в 1943 году бойцы Воронежского фронта разгромили три венгерских дивизии и немецкую дивизионную группу «Фогеляйн».
В 1942 году силы Калининского фронта в Тверской области освободили Селижарово. Гитлеровцы оказали сопротивление, укрепив берега Волги и железнодорожную линию. Однако немцы не выдержали напора красноармейцев и отступили. Покидая город, фашисты поджигали дома, взрывали общественные здания, зверски расправлялись с местными жителями.
Читайте ранее в этом сюжете: Война: Красная армия нанесла удар по немцам в Чехословакии. Радио REGNUM