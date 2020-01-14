Москва, , 20:42 — REGNUM Активисты «Молодой Гвардии Единой России» в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организуют серию патриотических акций-выставок у посольств европейских стран, освобожденных Советской армией во время Великой Отечественной войны.

На выставках будут представлены карты стратегических наступательных операций Советской армии, статистика потерь солдат Красной армии при освобождении стран. Активисты расскажут всем желающим о событиях, изображенных на плакатах, и по итогам мероприятия передадут представителям посольств стран книгу «Дневник ветерана. Непридуманная история войны».

В пятницу, 17 декабря возле стен посольства Польши будет организована первая выставка, следующие пройдут возле посольств Венгрии, Словакии, Чехии, Литвы, Молдавии, Румынии, Эстонии, Латвии и Украины в России. Примечательно, что все выставки приурочены к дням освобождения стран от фашизма.

«Данные акции станут продолжением линии Президента на отстаивании исторической правды и роли нашей страны в освобождения Европы от фашизма. В 2015 году молодогвардейцы по всей стране приступили к сбору историй ветеранов о Великой Отечественной войне. Активисты общались с ветеранами, собирали истории о фронтовой жизни, настоящие факты о войне. На основании этих рассказов было создано несколько книг: «Дневник ветерана. Непридуманная история войны», «Дневник ветерана. Непридуманная история войны: Блокада Ленинграда» и «Дневник ветерана. Непридуманная история войны: Битва на Курской дуге». Мы хотим, чтобы историю помнили и чтили, а не старались что-то переписать», — рассказал журналистам руководитель Московского городского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Денис Аширов.