Пучеж, 14 января 2020, 20:36 — REGNUM В Пучежском районе Ивановской области принято решение о запрете организации купелей для крещенских купаний. Постановление «О запрещении организации купелей при проведении обрядовых мероприятий православного праздника Крещения Господня» подписал глава района Игорь Шипков, об этом 14 января сообщили в администрации района.
Решение власти объяснили погодными условиями — из-за плюсовой температуры лёд на открытых водоёмах очень тонкий, и организовать безопасные купания невозможно.
Вместе с тем, добавили в администрации района, праздничные богослужения с освящением воды состоятся во всех православных храмах.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронеже в этом году сократили число купелей, с 10 в 2019 году до семи. Причина, в том числе, и аномально тёплая погода — на этой неделе температура колеблется от плюсовой до нуля, в крещенскую ночь с 18 на 19 января ожидается до пяти градусов мороза.