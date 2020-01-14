Пучеж, , 20:36 — REGNUM В Пучежском районе Ивановской области принято решение о запрете организации купелей для крещенских купаний. Постановление «О запрещении организации купелей при проведении обрядовых мероприятий православного праздника Крещения Господня» подписал глава района Игорь Шипков, об этом 14 января сообщили в администрации района.

Решение власти объяснили погодными условиями — из-за плюсовой температуры лёд на открытых водоёмах очень тонкий, и организовать безопасные купания невозможно.

«Главам сельских поселений, соответствующим службам, организациям и предприятиям рекомендовано провести ряд мероприятий, направленных на предупреждение граждан об опасности выхода на лед. Среди них установка запрещающих аншлагов, организация патрулирования акватории р. Волга и т.д. Данное постановление направлено настоятелям храмов на территории Пучежского муниципального района Ивановской области для ознакомления прихожан», — сообщили в администрации.

Вместе с тем, добавили в администрации района, праздничные богослужения с освящением воды состоятся во всех православных храмах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронеже в этом году сократили число купелей, с 10 в 2019 году до семи. Причина, в том числе, и аномально тёплая погода — на этой неделе температура колеблется от плюсовой до нуля, в крещенскую ночь с 18 на 19 января ожидается до пяти градусов мороза.