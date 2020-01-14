Владимир, , 20:17 — REGNUM Субвенция из областного бюджета на решение проблемы безнадзорных животных в городе Владимире в 2019 году составила 6 млн 186,6 тыс. рублей. Как сообщает ИА REGNUM, в пресс-службе мэрии администрацию области и губернатора Владимира Сипягина обвинили в излишней критике подрядчиков и отсутствии программы санитарно-эпидемиологического благополучия населения, без которой действия в этой сфере не приносят результата.

В первом полугодии 2019 года подрядчик ООО «Амест» отлавливал и стерилизовал бездомных животных. Сумма контрактов с фирмой составила более двух миллионов рублей. Однако продлевать контракт с городом подрядчик не стал. В мэрии считают, что причиной стала критика губернатора в адрес компании. Нового подрядчика не нашли, и мэрия заключала отдельные контракты на отлов и содержание животных.

За год подрядчики отловили, стерилизовали, сделали прививки, поставили чипы и выпустили обратно на улицу 370 бездомных животных. При этом в мэрии отметили, что осуществлять эти работы трудно без стационарного приюта для уличных животных, вопрос о строительстве которого поднимался в администрации области — но остался на стадии обсуждения.