Казань, , 20:16 — REGNUM В Татарии на случай превышения эпидемического порога по гриппу и ОРВИ готовы для развёртывания 1 тыс. коек в медучреждениях республики. Об этом заявил замглавы минздрава республики Ильдар Фатихов, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«Для госпитализации больных имеется 865 инфекционных круглосуточных коек в инфекционных стационарах Казани и Набережных Челнов, а также в инфекционных отделениях больниц по всей республике», — отметил он.

По словам замминистра, в случае значительного ухудшения эпидситуации амбулаторные медицинские учреждения могут быть переведены на 12-часовой режим работы в выходные дни.

Также он заявил, что сейчас усилена работа лабораторных служб, в медучреждениях создан запас противогриппозных лекарственных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани за неделю с 6 по 12 января зарегистрировано 7830 случаев ОРВИ, заболеваемость превысил эпидемический порог на 33%. Также превышение эпидпорога заболеваемости на 24% отмечено в Елабужском районе. Всего на территории республики за указанную неделю ОРВИ заболели 12 928 человек, что ниже порогового уровня на 17% по всем возрастным группам.