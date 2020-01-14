Казань, , 20:03 — REGNUM В аэропортах Казани круглосуточно дежурят сотрудники регионального управления Роспотребнадзора по Татарии в связи с регистрацией 59 случаев пневмонии в Китае, которые вызваны новым вирусом. Об этом заявила главный санитарный врач республики Марина Патяшина, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«На сегодня у нас усилен санитарно-карантинный контроль у всех прибывающих из всех зарубежных стран… И по приезде из-за рубежа человек проходит дистанционную термометрию», — отметила Патяшина.

Прибор дистанционно измеряет температуру тела человека и, если она превышает 37 °C, подаёт сигнал. Далее предполагаемый больной изолируется и проводятся все необходимые исследования.

«Миграционные потоки очень широкие. Риски завоза инфекции существуют всегда», — заключила главный санитарный врач.

Как сообщало ИА REGNUM, между тем, в настоящее время по республике заболеваемость гриппом и ОРВИ находится ниже эпидемического порога. Эпидпорог по ОРВИ превышен на 33% в Казани и на 24% — в Елабужском районе.