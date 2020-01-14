Владимир, , 20:00 — REGNUM Во Владимирской области с 6 по 12 января было выявлено три случая гриппа группы В. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения. Два случая зафиксировали в областном центре, один — в городе Гусь-Хрустальном.

Недельные эпидемические пороги в группе детей до двух лет превышены 9,8%, среди детей от трех до шести лет — на 2,1%, среди детей от семи до 14 лет — на 13,5%. Уровень заболеваемости в целом по региону составил 34,9 на 10 тысяч населения — на 1,3% больше, чем было неделей ранее. Во Владимире показатель заболеваемости ОРВИ на 2,7% ниже эпидемического порога, однако среди детей от семи до 14 лет он превышен на 8%.

Перед началом сезона в регионе вакцинировали рекордное количество граждан: более 625 тысяч человек, среди которых 115 тысяч детей. В медицинских учреждениях региона сформирован достаточный запас медикаментов и оборудования, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты для работников поликлиник и больниц.