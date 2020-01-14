Красногорск, , 19:55 — REGNUM Комитет по туризму Московской области выбрал 10 лучших мест для крещенских купаний в регионе в предстоящий праздник. Об этом сообщили 14 января в пресс-службе комитета.

Как отмечается, на всех отобранных объектах для купания предусмотрено дополнительное освещение, обордованы места для обогрева и раздевалки. Особое внимание уделено безопасности — на каждой точке купания будут дежурить спасатели, пожарные, медики и сотрудники полиции.

Среди лучших мест для купания выделены купель у святого источника «Белый колодец» в Зарайске, Ногинский пруд в микрорайоне имени Ногина в Серпухове, иордань на Истре, источник святого Николая Чудотворца при Успенском храме в Коломне, источник преподобного Саввы у Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде.

Также в список вошли купели на источнике Преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» в деревне Взгляднево Сергиево-Посадского городского округа, на набережной озера Сенеж в Солнечногорске, в селе Талеж Чеховского городского округа и в усадьбе «Демьяново» в Клину, а также иордань на берегу реки Пехорки в Балашихе.

Всего, по данным регионального управления МЧС России, на территории Подмосковья подготовлено более 200 мест для купаний на Крещение.