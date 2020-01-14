Челябинск, , 19:43 — REGNUM В Челябинской области директорам школ рекомендуется отстранять от занятий тех детей, у которых есть признаки гриппа. С такой рекомендацией выступил областной Роспотребнадзор.

В частности, речь идёт о недопущении заноса инфекции в детские коллективы. Среди прочего предлагается организовать и «утренние фильтры».

Также санврачи призывают родителей не пускать больных детей на учёбу и вызвать врача.

Как сообщало ИА REGNUM, число заболевших ОРВИ и гриппом челябинцев растёт. Но пока оно ниже эпидпорога.

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