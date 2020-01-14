Псков, , 19:16 — REGNUM В Псковской области, по данным регионального комитета юстиции, самыми редкими именами для новорождённых в 2019 году стали Добрыня, Доброслав, Ратибор, Ратмир и Василиск, сообщает «Псковская лента новостей». Новорождённым девочкам в Псковской области в 2019 году родители дали такие редкие имена: Милада, Цветана, Юстиниана, Каталея и Властимира.

Самыми популярными именами в регионе в 2019 году стали Дмитрий, Артём и Алексей для мальчиков и Анастасия, София и Анна для девочек.

Добавим, что в первые пять дней 2020 года в Псковской области появились на свет 45 детей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области смертность почти вдвое превышает рождаемость. По данным Псковстата за январь-октябрь 2019 года, в регионе родились 4507 человек, 8882 человека умерли.

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