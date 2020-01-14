Челябинск, , 19:06 — REGNUM Возврат зрителям челябинского новогоднего шоу «Снежная королева» денег на основании законодательства о защите прав потребителей невозможен. Об этом говорится в официальном сообщении организаторов мероприятия.

Это связано с тем, что зрелищные услуги были оказаны целиком. В то же время организаторы не исключают, что зрители могут потребовать возврата денег по другим основаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, часть зрителей шоу остались недовольны тем, как оно прошло. Они потребовали вернуть уплаченные за билеты деньги.

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