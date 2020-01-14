Кэри, США, , 19:00 — REGNUM Онлайн-магазин Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры. Об этом 14 января сообщил портал Engadget.

Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр. Издание отмечает, что эта практика вряд ли говорит о том, что у Epic Games есть какие-то проблемы, поскольку сейчас магазин уже привлёк более 108 млн подписчиков, которые потратили на игры уже более $680 млн.

Напомним, за 12 дней до конца 2019 года Epic Games Store ежедневно бесплатно раздавал по одной игре. Этот сервис был запущен в июне 2018 года, его конкурент Steam — в сентябре 2003 года.

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