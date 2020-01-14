Архангельск, , 18:29 — REGNUM Инвестор скандального проекта «Экотехнопарк «Шиес» — компания «Технопарк» опровергла появившуюся в сети информацию о возможном банкротстве и заявила о готовности сражаться за свое доброе имя через суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В последнее время ряд интернет-сайтов и сообществ в социальных сетях разместили информацию о том, что сотрудники ООО «Технопарк» (инвестор проекта ЭкоТехноПарк «Шиес») оформляются в порядке перевода на работу в другое юридическое лицо — ООО «Архангельск». В некоторых сообщениях также говорится о возможном банкротстве компании. Руководство ООО «Технопарк» официально опровергает данные заявления как не имеющие под собой основания, и оставляет за собой право обратиться с иском о защите деловой репутации в порядке, предусмотренном статьей 152 ГК РФ, к редакциям и издателям соответствующих информационных ресурсов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте проекта «Шиес».

Инвестор также напомнил, что никаких строительных работ по возведению экотехнопарка «Шиес» на одноименной станции железной дороги в Архангельской области не осуществляется, строительная техника с объекта была выведена еще летом прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января «Технопарк» проиграл суд администрации МО «Урдомское». Местные чиновники добились признания построек на Шиесе самовольными, инвестор обязан снести объекты в течение месяца.