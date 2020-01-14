Челябинск, , 18:29 — REGNUM В Челябинске на новогоднем шоу «Снежная королева» не было ни мата, ни сцен измены. Об этом организаторы мероприятия заявили журналистам.

Также они назвали дезинформацией заявления о том, что в шоу были детские сцены. И при этом добавили, что это мероприятие и не рекламировалось как детское.

Как сообщало ИА REGNUM, шоу прошло 6 января на площадке ледовой арены «Трактор». Часть зрителей осталась недовольна и потребовала вернуть деньги, отданные за билеты.

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