Ульяновск, , 18:17 — REGNUM В Ульяновской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога, санитарно-эпидемиологическая ситуация — «благополучная», сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

С 6 по 12 января в области зарегистрировано 4045 случаев заболевания ОРВИ и гриппа, что на 40,7% ниже недельного эпидемического порога. В том числе в Ульяновске заболели 3220 человек, что ниже эпидпорога на 22,9%.

В ведомстве отмечают, что среди лабораторно подтвержденных случаев гриппа превалирует вирус гриппа В: 80,9% случаев от общего числа заболевших гриппом. Сколько всего человек заболели гриппом, не сообщается.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Ульяновской области благополучная», — заверяют в управлении.

Санитарные инспекторы напоминают о комплексе общих профилактических мероприятий, среди которых — проветривание помещения, здоровое и полноценное питание, мытье рук.

Как сообщало ИА REGNUM, грипп — острая респираторная вирусная инфекция, влекущая за собой серьёзные осложнения.