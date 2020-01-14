Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Компания Xbox подтвердила, что она планирует участвовать в предстоящей выставке игровой индустрии E3 2020. Соответствующую публикацию в Twitter 14 января разместил глава компании Фил Спенсер.

https://twitter.com/XboxP3/status/1216943255163531264

Он отметил, что команда Xbox «с нетерпением ждёт возможности» поделиться с геймерами информацией о том, что их ждёт впереди. Кроме того, Спенсер заявил, что 2020 год станет для компании важным этапом развития.

Напомним, ранее Sony Interactive Entertainment объявила, что она вновь намерена отказаться от участия в E3. Руководство компании объяснило это желанием сконцентрироваться на «сотнях» других мероприятий для геймеров. В 2019 году Sony также отказалась от E3, хотя ранее принимала активное участие в этом мероприятии.

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