Челябинск, , 18:02 — REGNUM В Курчатовском районе Челябинска сотрудница клининговой компании завалила свою квартиру мусором и буквально отравляла жизнь своим соседям. Это происходило на протяжении нескольких лет, сообщает областное управление ФССП.

Мусор складировался в двухкомнатной квартире. Соседи жаловались на насекомых, запах гнили и т.д. Одна из жительниц, оказавшаяся наиболее сознательной, обратилась в суд с требованием обязать хозяйку освободить жильё от хлама.

Решение суда было в пользу истицы, но ответчица не спешила его исполнять. Это было сделано принудительно. Её квартиру убирали в противогазах, до того дик был запах. Из жилища вывезли четыре самосвала мусора.