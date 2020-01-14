Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM При лабораторном исследовании материалов, полученных от 1113 больных ОРВИ из 38 городов России за первую неделю 2020 года, был установлен 181 случай гриппа в 21 российском городе. Это составляет лишь 16,3% от общего числа больных ОРВИ, сообщает петербургский НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева.

Лабораторно установлены 38 случаев гриппа A (H1N1) в девяти городах, три случая гонконгского гриппа (штамм А) в двух городах, пять случаев несубтипированного гриппа А в двух городах, а также 135 случаев гриппа типа «В» в 17 городах.

На клеточном уровне выделено 12 вирусов гриппа, в том числе два вируса А (H1N1) в Москве, пять вирусов гонконгского гриппа — по одному случаю во Владивостоке, Калининграде и три в Санкт-Петербурге. Еще пять вирусов гриппа типа «В» выявлено во Владивостоке (два случая) и Санкт-Петербурге (три случая).

«С начала сезона в Национальных центрах по гриппу в Москве и Санкт-Петербурге антигенно охарактеризовано 45 вирусов гриппа, в том числе 10 вирусов A (H1N1)pdm09, один вирус A (H3N2) и 34 вируса гриппа типа «В», выделенных в разных городах страны», — отмечено в сообщении НИИ гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, за вторую календарную неделю 2020 года в Петербурге зарегистрировано около 26 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что ниже недельного эпидемического порога на 36%.

По данным специалистов, превышение эпидемического порогов выявлено в Ростове-на-Дону по населению в целом (на 17,2%) и в Сыктывкаре (Коми) среди детей 7−14 лет (на 17,8%).

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург на треть «не дотягивает» до эпидемии гриппа