Симферополь, , 18:01 — REGNUM Власти Симферополя уберут около 50 незаконных рекламных объектов, установленных на проспекте Победы. Об этом 14 января заявил начальник управления наружной рекламы и информации администрации города Алим Джалилов.

«По всей протяжённости проспекта проводится демонтаж незаконных рекламных конструкций. Всего снесут около пятидесяти нелегальных конструкций», — отметил Джалилов.

По его словам, аналогичные действия в будущем будут вестись и на других улицах города.

Однако не все горожане верят в успех мероприятия.

«Борьбу с рекламой затевает каждый новый глава администрации, в Симферополе это ежегодное мероприятие. Это когда разбирают одну рекламную конструкцию, а в трёх метрах от неё, та же бригада ставит новую, но уже «законную». То есть рекламы в городе становится больше, а в отчётах чиновников — меньше», — делятся в соцсетях впечатлениями симферопольцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти Ялты пообещали снести все незаконные самострои и заборы в регионе.

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