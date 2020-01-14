Кизляр, Дагестан, , 18:05 — REGNUM С острой кишечной инфекцией в центральную городскую больницу дагестанского города Кизляр госпитализированы 32 человека, из них 10 детей. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, тяжелых случаев заболевания нет, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

Для проведения эпидемиологического расследования и оказания лечебно-диагностической помощи в Кизляр направлена бригада специалистов из Махачкалы во главе с первым замминистра здравоохранения региона Татьяной Беляевой.

«Госпитализированным пациентам с диагнозом острая кишечная инфекция оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заверили в ведомстве.

Для проведения подворовых обходов в городе созданы 16 врачебно-фельдшерских бригад, также работают две бригады неотложной помощи. Медики осматривают детское и взрослое население. В результате рейдов у некоторых местных жителей выявили легкую форму заболевания, но от госпитализации они отказались.

Между тем дагестанский Роспотребнадзор приводит несколько иную информацию по числу заболевших. По данным управления, с 6 по 14 января в городскую больницу Кизляра с признаками отравления поступили 30 человек, в том числе 12 детей.

Специалисты ведомства начали эпидемиологическое расследование. Отобраны пробы водопроводной воды, произведен забор клинического материала больных для проведения исследований.

Напомним, ранее по итогам совещания в правительстве Дагестана стало известно, что все заболевшие к Кизляре употребляли некипяченую воду из крана. Замруководителя дагестанского Роспотребнадзора Лариса Пантина сообщила, что на одной из насосных станций города уже приостановлена подача воды из-за ее несоответствия санитарным нормам.

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