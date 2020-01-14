Москва, , 17:40 — REGNUM Российская студия Owlcat Games сообщила, что кампания по сбору средств на создание ролевой видеоигры Pathfinder: Wrath of the Righteous начнётся 4 февраля 2020 года. Соответствующая публикация была размещена на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

https://www.facebook.com/BethingFlame/videos/3281946331876023/

Разработчики заявили, что они хотят вывести работу с сообществом геймеров и поклонников Pathfinder на новый уровень. В частности, они сообщили, что для достижения этой цели они собираются переработать форум и проводить периодические опросы во время тестирования. Создатели игры также предложили желаюшим следить за развитием проекта подписаться на почтовую рассылку.

Напомним, в сентябре 2018 года Owlcat Games выпустила Pathfinder: Kingmaker. Она представляет собой изометрическую ролевую игру, в основу которой легли сеттинг и механики известной системы настольных ролевых игр Pathfinder в жанре фэнтези.

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