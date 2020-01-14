Москва, , 17:39 — REGNUM В работе социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 14 января, произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать около 16:45 по московскому времени. Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой сайта, просмотром новостной ленты и отправкой сообщений, некоторым не удаётся авторизоваться в своёй учётной записи. Отдельные пользователи отображаются в списке как удалённые.

Проблемы наблюдаются у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и других городов.