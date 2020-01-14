Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM Конфликтная ситуация, которая произошла в Петербурге в автомобиле скорой помощи 9 января, получила новое развитие. Медик, которого пожилой пациент обвинил в избиении, также оказался пострадавшим в этом конфликте и после оказания медицинской помощи обратился в полицию со встречным заявлением на пенсионера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 14 января в пресс-службе администрации Невского района Петербурга.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

Конфликт между фельдшером скорой помощи районной поликлиники и 76-летним мужчиной произошёл 9 января. Пожилому петербуржцу стало плохо, и ему понадобилась медицинская помощь. Прибывшая на дом бригада предложила госпитализировать мужчину, однако уже в автомобиле пенсионер заявил, что он хочет быть доставленным в определенный госпиталь, а не в то лечебное заведение, что дежурило в тот день. Обсуждение того, кто куда поедет, перешло на повышенный тон, а затем привело к рукоприкладству.

В итоге пенсионер подал заявление на медика в полицию, сообщив об избиении.

Как пояснили в администрации Невского района, по предварительным данным, не врач нападал на пациента, а совсем наоборот.

«Пациент проявил себя агрессивно, он хотел ехать в другую больницу, не в ту, которую было назначено. Он проявил агрессию по отношению к врачу, ударил его по лицу, из-за чего тот до недавнего времени находился в стационаре», — пояснила собеседница агентства.

Коллеги медика зафиксировали у пострадавшего сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей, после чего мужчина обратился с заявлением к правоохранительным органам. Теперь разбираться в конфликтной ситуации, приведшей к побоям, будет полиция.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге пациента избили в автомобиле скорой помощи