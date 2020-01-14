Сосногорск, , 17:36 — REGNUM Коми УФАС возбудил дело в отношении предпринимателя из Сосногорска, который возмутил спокойствие местных жителей рекламой своего бизнеса.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в УФАС поступило несколько заявлений граждан, которых возмутил факт размещения на улицах города неприличных реклам.

«На одной из реклам изображена полуобнажённая женщина с рогами и размещена информация следующего содержания: «ИМБИРЬ служба доставки Я ДАМ ТЕБЕ! роллы суши пиццу шаурму Позвони мне!». На другой рекламе аналогичного содержания изображена полуобнажённая женщина в красном купальнике», — сообщили в УФАС.

Антимонопольное ведомство усмотрело в баннерах признаки нарушения Закона о рекламе, запрещающего использование в рекламе непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола и религиозных символов.

Интересно, что к делу были привлечены эксперты маркетинговой индустрии. По их мнению, данная реклама может оскорбить представителей христианского мира, поскольку девушка с баннеров символизирует дьявола в женском обличии и ее образ преподносится как положительный.

Рассмотрение дела назначено на 12 февраля.