Казань, , 17:35 — REGNUM В Казани за неделю с 6 по 12 января зарегистрировано 7830 случаев ОРВИ, заболеваемость превысил эпидемический порог на 33%. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Татарии.

В ведомстве отметили, что превышение эпидпорога наблюдается за счёт роста заболеваемости среди взрослого населения и школьников. В группе детей до 6 лет эпидпорог не превышен.

Также превышение эпидпорога заболеваемости на 24% отмечено в Елабужском районе.

Всего на территории республики за указанную неделю ОРВИ заболели 12 928 человек, что ниже порогового уровня на 17% по всем возрастным группам.

В предшествие эпидсезона в республике были привиты от гриппа рекордное число жителей — 1,894 млн человек или 50,9% от общей численности населения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) ежегодно в мире острыми респираторными вирусными инфекциями заболевают до 500 млн человек, около 2 млн жителей планеты умирают от осложнений таких заболеваний.