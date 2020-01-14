Симферополь, , 17:30 — REGNUM Воронежская проектирующая компания ГК «ПГС Проект» проектирует на благотворительной основе здание детского хосписа в посёлке Новозбурьевка в Симферопольском районе Крыма. Об этом 14 января сообщил журналистам руководитель благотворительного проекта «Крымский детский хоспис» иерей Дионисий Волков.

«Люди вместе с нами вкладывают в это благое, но очень непростое дело всю свою душу, силы, средства и ресурс для того, чтобы крымский «Дом без боли» жил и дарил деткам, которых нельзя вылечить, тепло, заботу и радость. Мы также благодарим каждого, кто не остался равнодушным и оказывает посильную поддержку детскому хоспису», — отметил Волков.

По его словам, проектировщики работают исключительно на благотворительной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин констатировал, что медицинская отрасль Крыма находится в плачевном состоянии: не хватает специалистов, здания и оборудование больниц изношены. Не все вопросы решены и с лицензированием медучреждений.

Об этом: Медицинская отрасль Крыма в плачевном состоянии — Путин