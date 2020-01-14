Симферополь, 14 января 2020, 17:30 — REGNUM Воронежская проектирующая компания ГК «ПГС Проект» проектирует на благотворительной основе здание детского хосписа в посёлке Новозбурьевка в Симферопольском районе Крыма. Об этом 14 января сообщил журналистам руководитель благотворительного проекта «Крымский детский хоспис» иерей Дионисий Волков.
По его словам, проектировщики работают исключительно на благотворительной основе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин констатировал, что медицинская отрасль Крыма находится в плачевном состоянии: не хватает специалистов, здания и оборудование больниц изношены. Не все вопросы решены и с лицензированием медучреждений.
Об этом: Медицинская отрасль Крыма в плачевном состоянии — Путин