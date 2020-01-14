Салехард, , 17:24 — REGNUM На Ямале для санавиации закуплены новые модули для полноценной реанимации в воздухе. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своём аккаунте в сети «ВКонтакте».

Реанимационный модуль Пресс-служба губернатора ЯНАО

Один модуль используется для вылетов в тундру Ямальского, Шурышкарского и Приуральского районов. Второй предназначен для вылетов на отдалённые месторождения. Ещё один реанимационный модуль будет закуплен для пациентов из Тазовского района.

В каждом реанимационном модуле есть аппарат искусственной вентиляции легких и дефибрилляции, электрокардиограф и многое другое.

«За две недели на вертолетах с новым оборудованием уже доставили в больницы 77 человек. К счастью, обошлось без очень тяжелых случаев. Будем развивать санитарную авиацию и дальше», — подытожил Дмитрий Артюхов.