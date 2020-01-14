Салехард, 14 января 2020, 17:24 — REGNUM На Ямале для санавиации закуплены новые модули для полноценной реанимации в воздухе. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своём аккаунте в сети «ВКонтакте».
Один модуль используется для вылетов в тундру Ямальского, Шурышкарского и Приуральского районов. Второй предназначен для вылетов на отдалённые месторождения. Ещё один реанимационный модуль будет закуплен для пациентов из Тазовского района.
В каждом реанимационном модуле есть аппарат искусственной вентиляции легких и дефибрилляции, электрокардиограф и многое другое.