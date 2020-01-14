Киров, , 17:22 — REGNUM По итогам недели с 6 по 12 января заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кирове снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 26,2%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В областном центре в настоящее время заболеваемость ниже эпидемического порога на 36,5%, превышение ни в одной возрастной группе не наблюдается.

На территории Кировской области заболеваемость регистрируется ниже уровня эпидпорога на 22%. Преимущественно в области циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии.

В период, предшествующий эпидсезону, в регионе привиты от гриппа более 570 тыс. человек, что составляет 45% от общей численности населения.

С начала эпидсезона в области зарегистрированы два случая гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается практически во всех регионах Приволжского федерального округа. Ниге не отмечено превышение эпидпорога.