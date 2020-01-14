Москва, , 16:56 — REGNUM Около 2,7 миллиона человек встретили Новый год на городских праздничных площадках Москвы. Об этом сообщил 14 января мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума городского правительства.

По сообщению пресс-службы мэрии, главным центром притяжения москвичей и гостей столицы стала Тверская улица, которая на этот раз впервые стала пешеходной на шесть дней — с 31 декабря по 5 января.

Также популярны в новогоднюю ночь стали различные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», ВДНХ, 14 окружных площадок и 27 парков.

Сообщается также, что в общей сложности на городских праздничных площадках выступили около двух тысяч артистов, из 30 точек были запущены праздничные салюты.