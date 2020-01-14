Москва, , 16:57 — REGNUM В программе финансирования федерального Фонда защиты дольщиков с 2020 года станет участвовать Волгоградская область. Инициативу губернатора Андрея Бочарова поддержал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко 14 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вице-премьер дал соответствующие поручения для включения субъекта в программу. Это позволит региону более эффективно решать вопросы с проблемными долгостроями. В Волгоградской области функционирует и свой фонд поддержки обманутых дольщиков. Так, в 2019 году было завершено 15 проблемных объектов, а всего с 2014 года в регионе достроены 68 многоквартирных домов, новосёлами стали порядка шести тысяч семей дольщиков.

Рабочая встреча прошла в Москве. Стороны также обсудили вопросы реализации на территории Волгоградской области национальных и приоритетных региональных проектов, комплексного развития городских и сельских территорий.