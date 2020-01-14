Челябинск, , 16:52 — REGNUM В Челябинске острой кишечной инфекцией заболели семеро воспитанников детского сада №444. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Госпитализированных по данным на 14 января нет. У всех детей болезнь протекает легко. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка заболеваемости произошла на прошлой неделе. СКР начал доследственную проверку.

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