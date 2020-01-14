Вильнюс, , 16:50 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 14 января, принял законопроект, который регламентирует альтернативную медицину, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Первоначальным этапом станет регламентация тех видов деятельности, которые могут вызывать потенциальный риск для здоровья.

Например — эмоциональное лечение с помощью собак, канотерапия. Или популярная в Литве дельфинотерапия, лечение пиявками и так далее.

Такие виды деятельности будут лицензироваться, а оказывать услуги смогут только специалисты с соответствующей квалификацией. Кроме прочего, закон также призван защитить жителей от шарлатанов.