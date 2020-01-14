Колтуши, Ленинградская область, , 16:56 — REGNUM Жители поселения Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области устроили массовую акцию из-за мусорных полигонов, на которых регулярно сжигают отходы. Несколько десятков человек собрались 14 января, около 14:00 мск, неподалеку от администрации Колтушского сельского поселения, собрали подписи под очередной петицией, а затем двинулись на встречу с чиновниками.

Горящая свалка мусора в Колтушах Госэконадзор Ленобласти

Снаружи они выставили пикет с плакатом «Нас травят, мы молчать не будем». Жителей приняли областные и местные чиновники, включая главу поселения. Люди потребовали от чиновников ответа, по какой причине им в течение шести лет приходится терпеть запах горящих свалок неподалеку от жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Колтушей, ежедневно страдающие от горящих незаконных свалок, требуют, чтобы чиновники и правоохранительные органы выгнали нерадивых собственников с загаженных земельных участков.

Один из участников акции, житель Борис Холопов подчеркнул, что полигоны, о которых идет речь, находятся вне закона — на частных землях сельхозназначения складируют твердые бытовые отходы. Тем не менее власти никак не помогают бороться с проблемой.

«С 2015 года начались регулярные сжигания мусора как открытым, так и закрытым способом. После того как участились вызовы МЧС, собственники установили печи для сжигания, что не избавляет нас от дыма и отравляющих веществ, которые образуются при сжигания мусора. В принципе неизвестно, что они там сжигают. Мы находимся в тупике. Сейчас 2020 год. Все это длится шесть лет. Шесть лет никто не хочет замечать эти свалки — ни полиция, ни прокуратура, ни администрация. Когда ваши представители приезжают и потом заявляют, мол, нас не пускают с собаками, почему вы не вызываете Росгвардию? Почему не вызываете полицию?» — недоумевал Холопов.

Впрочем, к ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти у жителей Колтушей накопились свои претензии. По словам Холопова, в полицию сами жители обращались неоднократно, однако им ничего не известно о том, чтобы правоохранители отыскали собственника земли или собственников компаний-субарендаторов, которые и занимаются сжиганием мусора. Он также сообщил, что в декабре 2019 года в прокуратуру Всеволожского района Ленобласти было передано обращение с 550 подписями жителей Колтушей, но ответа до сих пор нет.

Два незаконных полигона расположены в районе Колхозной улицы и промзоны «Соржа — Старая». «Там ничего не надо искать. Это 8 гектаров мусора. От пола больше трех метров в высоту. Там стоят четыре ангара незаконных строений — по Росреестру там нет никаких строений. Никто не принимает никаких мер», — сказал Борис Холопов. Он добавил, что лично выслеживал грузовики со строительными отходами, которые везли их на полигоны под видом грунта, причем водители якобы выходили из машин и угрожали ему.

Обращались местные жители и к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. «С Дрозденко у нас веселая переписка идет. Каждый раз, когда мы присылаем фотографии, что сжигается мусор, получаем ответ, что патруль экологического комитета Ленобласти отчитался, что никакого сжигания нет. И каждый раз прикладывают фотографию не той свалки, которая горит в данный момент», — удивляется Холопов.

Заметим, существует отдельный Telegram-канал «Колтушский котел», который фиксирует пожары на полигонах. 10 января канал опубликовал сообщение с пометкой, что с недавних пор фото специально делают «в формате квадрата, чтобы удобнее было пересылать в «инстаграм» губернатору Дрозденко А. Ю.».

Читайте ранее в этом сюжете: Мусорный крематорий: в Ленобласти объявили войну горящим свалкам