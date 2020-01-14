Калуга, , 17:38 — REGNUM Прокуратурой Калуги инициирована проверка информации, размещенной в СМИ, по факту несанкционированной свалки в районе дома 50 по улице Маршала Жукова, сообщили 14 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Стихийна свалка на улице Маршала Жукова в Калуге Prokuror-kaluga.ru

По выезду на место установлено, что стихийная свалка состоит из бытовых отходов и крупногабаритного мусора. По итогам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на устранение выявленных нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности.

В 2019 году калужской прокуратурой было проведено свыше 25 выездных проверок по фактам стихийного образования свалок твердых коммунальных отходов на территории областного центра, внесено 15 представлений. Ликвидировано свыше 30 несанкционированных свалок.

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