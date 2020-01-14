Самара, , 16:38 — REGNUM В предэпидемический сезон от гриппа в Самарской области получили прививки 1,504 млн человек, что составляет 48,4% от общей численности населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за неделю с 6 по 12 января в регионе зарегистрировано 5562 случая заболеваемости гриппом и ОРВИ, только в Самаре показатель составил 2605 случаев. Сейчас уровень заболеваемости находится ниже эпидпорога.

Как сообщало ИА REGNUM, в основном в регионы Приволжского федерального округа эпидемия гриппа еще не добралась. Уровень заболеваемости практически везде ниже эпидемического порога.