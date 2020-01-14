Волгоград, , 16:39 — REGNUM В суд передано уголовное дело в отношении бывшего директора строительной организации, занимающейся возведением двух многоквартирных домов в Волгограде. Руководителя обвиняют в злоупотреблении полномочиями, из-за мошенничества пострадали 196 человек, сообщили 14 января в пресс-службе региональной прокуратуры.

Речь идёт о строительстве многоквартирных жилых домов по улице Хорошева и улице Космонавтов в микрорайоне 132 Дзержинского района Волгограда (ЖК «Чайка-2»). По версии следствия, директор строительной компании с марта 2015 года по май 2017 года использовала средства участников долевого строительства на иные цели, передав более 8,4 млн рублей по договорам в качестве беспроцентных займов. С февраля 2015 года по август 2017 года женщина необоснованно провела авансовые платежи одному из субподрядчиков на общую сумму более 80 млн рублей. С марта 2016 года по август 2017 года обвиняемая подписала акты приёмки выполненных работ с завышением их стоимости почти на 20 млн рублей. Строительство многоэтажек было приостановлено.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Волгограда. Для рассмотрения его передали в Советский районный суд.