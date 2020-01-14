Ульяновск, , 16:30 — REGNUM В Ульяновской области, где депутаты поддержали инициативу о запрете продажи снюсов детям, проводятся рейды по торговым точкам. Также «принимается целый комплекс мер по борьбе с этой заразой». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Глава региона Сергей Морозов считает вопрос распространения снюсов «важной проблемой, которая волнует абсолютно всех», так как речь идёт о здоровье и будущем детей. В области вводят административную ответственность за сбыт снюсов несовершеннолетним.

«Уже проводятся рейды по торговым точкам, принимается целый комплекс мер по борьбе с этой заразой», — отметил Морозов.

По словам заместителя руководителя администрации губернатора Алексея Преображенского, межведомственные рейды планируется проводить регулярно, также будет подключена родительская и педагогическая общественность. Он также сообщил, что «со многими крупными торговыми сетями региона уже достигнута договоренность, что они не будут торговать этими смесями».

Власти также отмечают, что «особое внимание обратят» на группы в соцсетях и сайты, с помощью которых продают снюс.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Ульяновской области депутаты поддержали законопроект о продаже снюсов несовершеннолетним. За нарушение предусмотрено до 150 тыс. рублей штрафа. Данное решение принято «в целях сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних», которые «особо подвержены воздействию снюсов».

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