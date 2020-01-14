Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM За вторую календарную неделю 2020 года в Петербурге зарегистрировано около 26 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Среди заболевших 2/3 — дети до 17 лет, а общая заболеваемость всех горожан пока что ниже недельного эпидемического порога на 36%. Об этом во вторник, 14 января, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В настоящее время в Северной столице заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне.

Среди возбудителей заболеваний преобладают вирусы не гриппозной этиологии — вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы. Однако регистрируются единичные случаи гриппа, подтвержденные лабораторно. Групповых заболеваний ОРВИ не зарегистрировано.

«Управление напоминает, чтобы предупредить заболевание острыми респираторными вирусными инфекциями необходимо укреплять и закалять организм», — отмечают в ведомстве.

Горожанам рекомендуют придерживаться режима труда и отдыха, стараться высыпаться, больше находится на свежем воздухе. Помимо закаливания, необходимо включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину морковь со сметаной, изюмом или курагой и другое.