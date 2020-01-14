Астрахань, , 16:24 — REGNUM В Астраханской области с 6 по 12 января было зафиксировано эпидемических порогов по ОРВИ и гриппу — на 53,4%. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В группе детей от трёх до шести лет показатель заболеваемости превышен на 57,6%, от семи до 14 лет — на 77,2%, среди взрослых — на 24,7%. За неделю был госпитализирован 501 человек с симптомами ОРВИ и гриппа. В области зарегистрированы вирусы гриппа группы В, а также аденовирусы, РС-вирусы, коронавирус.

В схему маршрутизации больных на время эпидемии дополнительно включили ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 2 имени братьев Губиных» и ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница имени Н.Н. Силищевой». Создано 70 дополнительных коек для лечения взрослых и детей с неосложнённым течением ОРВИ и гриппа. Областное министерство здравоохранения ежедневно проверяет число тяжёло больных гриппом и ОРВИ. В поликлиниках появились дополнительные врачебно-сестринские бригады для оказания медицинской помощи на приёмах у врачей и на дому. Персонал медицинских учреждений носит маски, пациентов с температурой обслуживают на дому.