Саратов, , 16:17 — REGNUM В Саратовской области за неделю с 6 по 12 января ОРВИ заболели 9 047 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заболеваемость гриппом и ОРВИ в области в настоящее время ниже эпидемического порога на 32,11%.

«На территории области циркулируют вирусы гриппозной этиологии, представленные гриппом А (H1N1)09 и гриппом В, а также вирусы негриппозной этиологии», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в России пока отмечается низкий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Недельный эпидпорог превышен в трёх регионах — в Алтайском, Приморском краях и Астраханской области.