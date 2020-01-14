Вильнюс, , 16:10 — REGNUM Литовский демограф, профессор Влада Станкунене сегодня, 14 января, во время пресс-конференции по итогам обнародования предварительных данных о численности населения Литвы, подтвердила, что в Литве впервые за 28 лет не зафиксировано сокращение населения только за счёт гастарбайтеров, которые массово прибывают в Литву с Украины, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, символическое увеличение численности населения на 145 человек никак не меняют печальные тенденции в Литве в целом. «Это только подкрашивание фасада, который, конечно, тоже важен, если кто-то на нас смотрит, изучает, оценивает. Международные организации в первую очередь смотрят на этот первоначальный показатель — на число жителей. И он резко перестаёт сокращаться. Но реальные процессы говорят об обратном — нет радости, когда мы смотрим, из-за чего численность жителей увеличилась», — сказала Станкунене.

По её словам, смертность продолжает значительно превышать рождаемость, а сокращение населения вызвано исключительно притоком иммигрантов.

«И давайте посмотрим откуда, и кто прибыл. Если посмотреть на ТОП профессий, то это строители, водители, но ни в коем случае не обещанные специалисты высокой квалификации», — сказала она, напоминая, что власти публично говорили о важности привлечения в Литву именно таких специалистов, чего не произошло.

Говоря о прогнозах Eurostat, что к 2050 году в Литве будет на 600 тыс. литовцев меньше, она сказала «поживём — увидим».

По предварительным данным, в абсолютных числах на начало года в Литве проживало 2 млн 749 тыс. 300 человек.

Это впервые зафиксированный рост населения за 28 лет. В последний раз прирост населения в Литве был зафиксирован в 1991 году.