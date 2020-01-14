Уфа, , 16:08 — REGNUM В Башкирии уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом находится ниже эпидемического порога, однако в настоящее время наблюдается тенденция роста заболеваемости. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, в течение недели, с 6 по 12 января, в республике заболели ОРВИ 11 872 человека, по сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 3,4%.

Только в Уфе заболеваемость выросла на 13%, заболели 4 212 человек. При этом заболеваемость ниже эпидпорога на 27,5%. Более 70% заболевших в регионе составляют дети до 17 лет.

ИА REGNUM напоминает, Роспотребнадзор предупредил граждан России о начале эпидемии гриппа в ряде стран Европы. В России отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Недельный эпидемический порог превышен в Алтайском, Приморском краях и Астраханской области.