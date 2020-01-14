Москва, , 16:07 — REGNUM Известные фигуры, актёры, шоумены, ведущие и писатели поздравили с 15-летием проект многопользовательской онлайн-игры World of Warcraft. Соответствующий ролик был опубликован 13 января на YouTube-канале World of Warcraft RU.

К поздравлениям присоединились как люди, поучаствовавшие в создании проекта, так и те, кто хорошо знаком с игрой. В число поздравивших WoW со знаменательной датой в том числе вошли: видеоблогер и переводчик Дмитрий Пучков, писатели Ник Перумов и Сергей Лукьяненко, дрессировщик Аскольд Запашный, боец MMA Александр Волков, актриса Ольга Зубкова, ведущие Антон Зайцев и Игорь Лантратов, радиоведущий «Маяка» Вахтанг Махарадзе и другие.

Напомним, релиз World of Warcraft состоялся 23 ноября 2004 года, последнее обновление игра получила в октябре 2019 года. 27 августа 2019 года Blizzard Entertainment запустила серверы World of Warcraft Classic — этот проект представляет собой оригинальную игру без каких-либо дополнений.

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