Ставрополь, , 16:33 — REGNUM Власти Ставрополья планируют в 2020 году обеспечить жильем 735 детей-сирот. Финансирование соответствующей региональной программы увеличено до 800 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе губернатора края.

Отмечается, что в 2019 году на Ставрополье удалось перевыполнить план обеспечения жильем детей-сирот. Квартиры получили 505 человек, вместо 500 запланированных.

В регионе также стартует очередной этап краевой жилищной программы «Молодая семья». Всего в ее рамках в текущем году планируется обеспечить жильем около 1,4 тыс. семей. Общий объем заложенных на эти цели бюджетных средств составляет порядка 1 млрд рублей — это почти в пять раз больше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее в министерстве строительства и архитектуры Ставрополья сообщали, что в числе получателей поддержки в 2020 году по указанной жилищной программе будут 204 многодетных молодых семьи. Они получат больший объем субсидии — 70% от расчетной стоимости жилья, вместо 35%.

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