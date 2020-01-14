Париж, 14 января 2020, 16:01 — REGNUM Согласно данным министерства образования Франции, мобилизацию против пенсионной реформы, которая состоялась во вторник, 14 января, поддержали 4,35% сотрудников начальной школы и 4,24% сотрудников колледжей и старшей школы, сообщает Le Figaro.
Издание отмечает, что в прошлый четверг, 9 января, уровень забастовщиков в начальных школах составил 18,81%, а в средних школах — 16,49%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство образования Франции сделало первый шаг навстречу профсоюзам. Министерство объявило, что намерено выделить 500 млн евро на повышение заработной платы учителей в 2021 году в рамках пенсионной реформы.
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