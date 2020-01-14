Нальчик, , 15:54 — REGNUM В одной из школ Кабардино-Балкарии выявили факт преподавания детям в качестве обязательного предмета курса «Основы православной культуры». Об этом пожаловались родители школьников, чьи семьи исповедуют ислам.

Факт был проверен министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии. Установлено, что нарушение имело место в школе станицы Александровской Майского района, пишет РИА Новости. В двух шестых классах школы преподавались основы православной культуры, при этом у учителя не было подтверждающих документов, что родители выбрали этот курс для изучения детьми.

После проверки республиканский минобр потребовал от руководства школы и администрации Майского района привлечения к дисциплинарной ответственности виновных лиц.