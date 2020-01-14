Москва, , 15:53 — REGNUM В Москве на городских площадках встретили Новый год 2,7 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума московского правительства.

Всего с 1 по 8 января состоялось 270 крупных мероприятий, в их числе 72 концерта и 57 театрализованных и музыкальных постановок. Главным центром притяжения стала Тверская улица, в первые дни 2020 года ставшая пешеходной. Пользовалась популярностью и площадка в парке «Зарядье».

Ранее стало известно, что фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится до 31 января.