Ульяновск, , 15:53 — REGNUM В Ульяновской области депутаты законодательного собрания сегодня, 14 января, одобрили законопроект о введении почётного звания «Город трудовой доблести». Проект был поддержан единогласно, сообщается на сайте парламента.

Речь идёт об инициативе президента России Владимира Путина о введении почётного звания «Город трудовой доблести», в соответствии с которой в декабре 2019 года был внесён законопроект на рассмотрение в Госдуму. На звание могут рассчитывать города, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.

Законопроект одобрили ульяновские депутаты. Вице-спикер парламента Василий Гвоздев (фракция «Единая Россия») отмечает, что на территории региона «есть предприятия, которые внесли большой вклад в Победу»: в Ульяновске — это автомобильный завод, который начал работать «в суровое военное время, и знаменитая «Володарка», где круглосуточно выпускались патроны», также известны швейные предприятия Барышского района.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно законопроекту, основаниями для получения звания служит награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих Красных знамен, награждение работников за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Великой Отечественной войны. В то же время на города, которые получат почётное звание «Город трудовой доблести», возлагаются и обязанности: они должны будут принять меры по сохранению военно-исторического и трудового наследия, по патриотическому воспитанию.