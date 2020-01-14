Улан-Удэ, , 15:44 — REGNUM В республиканском перинатальном центре Бурятии родились четверняшки. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» глава республики Алексей Цыденов, отметив, что это стало уникальным событием.

«В нашей республике такое произошло впервые за историю современной Бурятии», — написал он.

По его словам, мать и дети чувствуют себя хорошо и «принимают поздравления от родных и близких, врачей и медсестер и всех неравнодушных жителей Бурятии». К последним присоединился и сам глава.

Он добавил, что рождение четырёх детей огромная ответственность не только для родителей, но и властей города и республики.

«Ежемесячно родители будут получать порядка 36 тысяч рублей в виде пособий и соцвыплат на детей. Семья получит федеральный материнский капитал в размере 453 тысяч рублей, дальневосточный маткапитал — 136 тысяч рублей и региональный маткапитал — 50 тысяч рублей. Всего 639 тысяч рублей», — написал Алексей Цыденов.

Глава пообещал предоставить всем четверняшкам место в детсаду без очереди, а также рассмотреть вопрос о выделении субсидии на приобретение жилья. По закону, они имеют право на 18 квадратных метров на каждого человека. Таким образом, внезапно ставшей многодетной семье необходимо не менее 126 квадратов.

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