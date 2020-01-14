Уфа, , 15:44 — REGNUM Памятник жителям Башкирии, ушедшим на фронт, откроют на железнодорожном вокзале «Уфы». Об этом 14 января рассказали на заседании президиума регионального правительства при обсуждении вопросов, связанных с подготовкой к празднованию в республике 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что данная композиция будет состоять из семи фигур в одежде разных национальностей. Таким образом будет подчеркнута многонациональность Башкирии. Открытие памятника запланировано на начало мая текущего года.

По словам первого вице-премьера Башкирии Андрея Назарова, в настоящее время ведутся работы по отливке памятника, который будет одним из достояний республики.

По его словам еще необходимо проработать вопрос по оформлению площадки памятника и по надписям на нем.

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